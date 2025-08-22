Idős háziorvos fedezett fel egy sosem látott őslényt

Nem akármilyen felfedezést vitt véghez Dr. Jeremy Lockwood, a Portsmouth-i Egyetem PhD-hallgatója az Egyesült Királysághoz tartozó Wight-szigeten: egy új dinoszauruszfajt fedezett fel, amelynek hátán és farkán egy „szemet gyönyörködtető vitorla” húzódik végig – írja a The Guardian.

A korábban háziorvosként dolgozó férfi Istiorachis macaruthurae-nek nevezte el a fajt, amelynek egyik része nagyjából „vitorlagerincként” fordítható le, míg második fele egy utalás Ellen MacArthurra, aki 2005-ben világrekordot állított fel a leggyorsabb szóló, megállás nélküli vitorlásúttal a világ körül.

A nagyjából 125 millió éves fossziliák kapcsán sokáig azt sejtették, hogy a szigeten élő két ismert dinófaj egyikétől származik, a részletesebb vizsgálatok során azonban kiderült, hogy különleges leletekről van szó.

Habár a csontváz nem volt olyan teljes, mint néhány korábbi ásatáson talált dinoszauruszé, jelentősen nagyobb tüskék álltak ki a csontokból, amelyek szokatlanok voltak. A rekonstrukciók szerint valahogy így nézhetett ki a faj:

A kutató szerint a modern hüllőknél a vitorlaszerkezetek inkább a hímekre jellemzőek, ezek ugyanis a nőstények lenyűgözésére és a riválisaik megfélemlítésére is alkalmas lehetett, emiatt fejlődhettek ki. A kutatók ezért úgy gondolják, hogy jelen faj esetében is ez lehetett a helyzet.