Az űrből is látható a franciaországi tűzvész pusztítása

Wanmei Liang and Michala Garrison, using MODIS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS/Worldview and Landsat data from the U.S. Geological Survey
24.hu
2025. 08. 15. 15:22
Műholdfelvételek mutatják meg a franciaországi tűzvészeket – írja a Live Science. Az ország délkeleti részén múlt héten Párizsnál nagyobb területen tomboltak a lángok, hasonló katasztrófa több mint 75 éve nem csapott le a térségre.

A tűz augusztus 5-én keletkezett Aude régióban, Ribaute közelében, és nem egészen négy nap alatt 17 ezer hektárnyi erdő és mezőgazdasági terület semmisült meg. A pusztításról az Airbus által üzemeltetett Pleiades Neo műholdak készítettek nagy felbontású képeket.

A tűzvész legnagyobb intenzitásának idején óránként nagyjából 1000 hektárt emésztett fel, a lángok erejét tovább fokozta a Földközi-tenger felől fújó erős szél. Két nap alatt 16 ezer hektárt pusztult el, a katasztrófában legalább egy ember meghalt és 13 megsérült.

A Pleiades Neo műholdak által készített felvételeken jól kivehető a tüzek és a füstfelhők. Ezek mellett a NASA Terra és Landsat 9 eszközei is észlelték az eseményt.

A tűzoltók augusztus 7-re nagyrészt megfékezték a lángokat, de a maradék tűzfészkek eloltása még napokba telhet. A hatóságok szerint 1949 óta nem volt ennyire súlyos tűzvész az országban. Idén a Franciaország mediterrán partvidékén különösen gyakoriak a tüzek.

Az EU éghajlatváltozási szolgálata, a Copernicus szerint a 2025-ös nyár Nyugat-Európában rendkívül forrónak ígérkezik. A magas hőmérséklet, az erőteljes párolgás és a csapadékmentesség ideális környezetet teremt a lángoknak, sajnos a helyzet Magyarországon sem éppen kedvező.

