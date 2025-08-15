Az űrből is látható a franciaországi tűzvész pusztítása

Műholdfelvételek mutatják meg a franciaországi tűzvészeket – írja a Live Science. Az ország délkeleti részén múlt héten Párizsnál nagyobb területen tomboltak a lángok, hasonló katasztrófa több mint 75 éve nem csapott le a térségre.

A tűz augusztus 5-én keletkezett Aude régióban, Ribaute közelében, és nem egészen négy nap alatt 17 ezer hektárnyi erdő és mezőgazdasági terület semmisült meg. A pusztításról az Airbus által üzemeltetett Pleiades Neo műholdak készítettek nagy felbontású képeket.

First satellite images of forest fires in the south of France. At Airbus Defence and Space, we understand the crucial importance of collaboration and real-time information in emergency situations. That is why we are making available satellite images of the forest fires currently… pic.twitter.com/dIY3s8DkQt — Airbus Space (@AirbusSpace) August 7, 2025

A tűzvész legnagyobb intenzitásának idején óránként nagyjából 1000 hektárt emésztett fel, a lángok erejét tovább fokozta a Földközi-tenger felől fújó erős szél. Két nap alatt 16 ezer hektárt pusztult el, a katasztrófában legalább egy ember meghalt és 13 megsérült.

A Pleiades Neo műholdak által készített felvételeken jól kivehető a tüzek és a füstfelhők. Ezek mellett a NASA Terra és Landsat 9 eszközei is észlelték az eseményt.

A tűzoltók augusztus 7-re nagyrészt megfékezték a lángokat, de a maradék tűzfészkek eloltása még napokba telhet. A hatóságok szerint 1949 óta nem volt ennyire súlyos tűzvész az országban. Idén a Franciaország mediterrán partvidékén különösen gyakoriak a tüzek.

Az EU éghajlatváltozási szolgálata, a Copernicus szerint a 2025-ös nyár Nyugat-Európában rendkívül forrónak ígérkezik. A magas hőmérséklet, az erőteljes párolgás és a csapadékmentesség ideális környezetet teremt a lángoknak, sajnos a helyzet Magyarországon sem éppen kedvező.