Ősi aranykincset találtak Lengyelországban

Gyönyörű, ősi aranytárgy került elő a lengyelországi Kalisz közelében – írja az Arkeonews. A 222 grammos nyakláncot idén augusztusban találta meg Mateusz Lachowicz, egy helyi történeti kutatócsoport, a DENAR Kalisz tagja.

A szakértők úgy vélik, hogy a kincs a gótokhoz köthető, ezen germán csoport a római kor végén, a népvándorlás idején érkezett meg a térségbe. Hasonló, gyakran rúnákkal ékesített tárgyakat találtak már Skandináviában.

A mostani leleten nincs felirat, de rendkívül jó állapotú, a színezete alapján pedig szinte teljesen tiszta aranyból lehet.

Az efféle tárgyak általában a hatalmat és gazdagságot szimbolizálták, és sokszor uralkodói ajándékként kerültek harcosokhoz. Utóbbi gyakorlatról források is említést tesznek.

A gótok az időszámítás utáni első századokban vándoroltak Skandináviából a Balti-tenger déli partjára, később pedig a mai Lengyelország, Ukrajna, Moldova és Románia területét is elérték. Lengyelországi jelenlétük különösen meghatározó volt a régió történetében.

A kaliszi nyaklánc értékes betekintést nyújt a korabeli kereskedelembe, kézművességbe és kulturális interakciókba.