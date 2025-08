Sosem látott állatokat örökítettek meg egy tengeri szurdok mélyén

Több mint 40 korábban sosem látott mélytengeri élőlényről készített felvételt egy expedíció Argentína partjainak közelében. A képkockákat a Schmidt Ocean Institute SuBastian nevű távirányítású víz alatti robotja örökítette meg, amely a tavalyi év során száznál is több ismeretlen tengeri fajt figyelt meg, idén pedig a világon elsőként vett videóra egy gigászkalmárt.

Az eszköz ezúttal Argentína mintegy 3500 méter mély, Mar del Plata nevű víz alatti szurdokába merült le. A nagyrészt feltérképezetlen területen ragadozó szivacsokat, átlátszó halakat, élénk színezetű rájákat és a térségben példátlan korallokat is lencsevégre kapott – foglalta össze a Live Science.

7 fotó

A SuBastian merüléseit élőben közvetítették, a nézők így számos csodálatos jelenetnek lehettek szemtanúi és megannyi érdekes tengeri lényt figyelhettek meg. Némelyik közülük különösen felkeltette figyelmüket, például egy látszólag farpofákkal rendelkező tengeri csillag, amely Spongyabob barátjára Csillag Patrikra emlékeztette az internetezőket. A Hippasteria nembe tartozó tengericsillag az estrella culona becenevet kapta, amely spanyolul azt jelenti, nagyfenekű csillag.

Emellett kiemelt figyelmet kapott egy Benthodytes nembe tartozó, lila tengeriuborka is, amelyet kis édeskrumplinak neveztek el a nézők. Ezt az állatot a SuBastian élve be is gyűjtötte és a felszínre szállította.

Az expedíció során összesen legalább 25 olyan halfajt dokumentáltak, amelyet korábban sosem láttak az Atlanti-óceán déli régióiban.

