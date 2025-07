Ritka csontevő rák támadta meg egy férfi ujjait

Rendkívül ritka okból duzzadtak meg egy 55 éves férfi kéz- és lábujjai: kiderült, hogy néhány csontja helyét áttétes daganatok vették át – írja a Gizmodo.

Az ausztrál férfi orvosai által jegyzett esettanulmány a New England Journal of Medicine tudományos szaklapban jelent meg. A páciens e szerint több héten keresztül tapasztalt fájdalmat és duzzanatot az egyik ujján és lábujján, ezt követően ment kórházba. Hamar felfedezték, hogy a tünetek a férfi korábban diagnosztizált áttétes laphámsejtes tüdőrákjának szokatlan szövődményei.

55-year-old man with metastatic squamous-cell lung cancer presented with a 6-week history of pain and swelling of the right great toe and the tip of the right middle finger.

