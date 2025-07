Durván megdőlt a melegrekord, rázós lesz a következő 24-36 óra

A HungaroMet adatai szerint szombat délután 41,3 fokot mértek Sarkadon, amivel megdőlt a napi melegrekord, ezt Szerep tartotta 40,4 Celsius fokkal 1921. június 28-án. Ez az új csúcsérték mindössze 0,6 fokkal marad el a Magyarországon valaha mért legmagasabb értéktől, vagyis a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 foktól. Ami viszont mér rosszabb hír a jelent illetően, hogy ilyen forróság után helyeződik fölénk estétől délnyugat felől egy légörvény, és

az ilyen időjárási helyzetek az egyik legkedvezőbbek heves, károkozó zivatarok, zivatarrendszerek kialakulásához.

A HungaroMet előrejelzése szerint érdemes elővigyázatosnak lenni már csak azért is, mert „a következő 24-36 óra elég rázósnak ígérkezik az ország nagyobb részén”. Az érkező légörvény hatására ugyanis heves, akár károkozó zivatarok is előfordulhatnak, ráadásul nagy területen jelentős mennyiségű csapadék is várható. Itt mutattuk be mindezt videón is.

A csapadék több hullámban érkezik már késő délutántól, amikor is tőlünk délnyugatra megjelent egy gyorsan fejlődő zivatarrendszer, és ez már az esti órákig beleszólhat időjárásunkba. Éjszaka is több hullámban kell számítani záporokra, zivatarokra, akár kiterjedtebb zivatarrendszer is előfordulhat viharos, károkozó szélrohamok és jégeső kíséretében, illetve nagy mennyiségű csapadék sem kizárt egyes területeken.

Vasárnap sem változik jelentősen a helyzet, többfelé, több hullámban számíthatunk esőre, záporra, zivatarra.