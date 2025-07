Időjárás: egyre brutálisabb viharok várhatók estétől

Hullámzó frontrendszer alakítja időjárásunkat, az északi országrészben már éjjel egymást érték a szupercellák, amelyek felhőszakadást, jégesőt, viharos kifutószelet és rengeteg villámot hoztak – írja az Időkép.hu. A portál egy másik cikkéből kiderül, hogy Sopronban már 42 milliméternyi csapadék hullott, ami az átlagos július havi mennyiség felét is meghaladja. Csakhogy most néhány óra alatt hullott le.

Szombaton napközben újabb záporok és zivatarok érkeznek a Dunántúlra, miközben keleten kitart a forróság, majd estétől a Dunától keletre is megjelennek a viharok:

dél, délnyugat felől jöhetnek futószalagon a heves zivatarok.

A HungaroMet szombatra az ország teljes területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki felhőszakadás miatt, miközben négy északnyugati vármegyében első-, mindenhol máshol másodfokú riasztás van érvényben heves zivatarok miatt.

A szombatra és vasárnapra virradó éjszakára kiadott szöveges figyelmeztetés szerint napközben jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint kezdetben jellemzően az északnyugati megyék lehetnek érintettek, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti.

A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek hazánk délkeleti felén, kétharmadán; legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon. A legerősebb cellákhoz erősen viharos (>90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, egy-egy helyen >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Estétől egyre több helyen növekszik a zivatarok és a heves zivatarok kialakulási valószínűsége: éjszaka zivatarrendszer kialakulására is számítani lehet, amelyet – a már említett kísérőjelenségek mellett – akár 50 mm-es csapadékösszeget meghaladó felhőszakadás is kísérheti.