Furcsa helyzet állt elő hazánk időjárásnak tekintetében: csütörtökig ugyan hőségriasztás van érvényben, de hétfőn este hidegfront érkezik, széllel, északon, északnyugaton záporokkal-zivatarokkal – írja az Időkép.

A szél érkezése látványos lesz: míg napközben a déli-délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, addig az este érkező front nyomában északnyugatira fordul a légmozgás és erős, viharos lökések várhatóak. Egyes helyeken emellett jégeső, felhőszakadás is jelentkezhet. Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is fennáll a hőségriasztás.

Az országos tisztifőorvos akkor adja ki hazánkban a másodfokú hőségriasztást, ha az előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot.

Ugyan keddre valamelyest visszaesik a hőmérséklet, délután már 27-34 fok között alakul a hőmérséklet, míg szerdán újra 30-35 fok, csütörtökön pedig akár 30-37 fokot is mérhetünk majd.