Álmatlanságtól szenvednek a sziget lakói, amit 2 hét alatt 900 földrengés rázott meg

Két hét alatt már több mint 900 földrengés rázta meg Japán egyik távoli, ritkán lakott szigetláncát, ami mostanra ahhoz vezetett, hogy az ott élők nem mernek elaludni, és ébrenlétükben is szoronganak – írja a BBC.

A helyi hatóságok szerint a szeizmikus aktivitás június 21-e óta rendkívüli a Tokara-szigetek körül, nemrég pedig újabb 5,5-es erősségű rengés rázat meg a területet. Komoly károkról nem érkeztek jelentések, és cunamiriadót sem rendeltek el, de a hatóságok azt tanácsolták a lakosoknak, hogy szükség esetén készüljenek fel a evakuálásra.

Tokara térségében a múltban is haladtak már át földrengéscsoportok, de a legutóbbi rengések gyakorisága rendkívül szokatlan.

Japán a Föld egyik legaktívabb országa szeizmikus szempontból, mivel az úgynevezett Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol számos tektonikus lemez találkozik. Évente körülbelül 1500 földrengés tapasztalható.

A 12 Tokara-sziget közül hét szigeten körülbelül 700 ember él. Néhány ilyen távoli szigeten nincsenek kórházak – a legközelebbi legalább hat óra kompútra van a prefektúra fővárosától, Kagoshimától. A Tokara-szigeteken található egyes vendégházak a földrengések miatt leállították a turisták fogadását, mivel a helyiek menedékhelyként használhatják őket.

A földrengéssorozatra akkor került sor, amikor az országban sokakat tölt el aggodalommal a pletyka, miszerint hamarosan egy hatalmas, halálos földrengés csaphat le Japánra. Tacuki Rio mangaművész 1999-es képregénye táplálja ezeket a pletykákat, egy 2011 márciusára figyelmeztetett egy súlyos katasztrófára, ami végül be is következett.

A The Future I Saw címet viselő manga 2021-ben megjelent, új kiadása egy másik, még nagyobb katasztrófáról szóló jóslatot is tartalmazott 2025 júliusára, egészen pontosan július 5-ére. Ez pedig úgy tűnik, nemcsak a helyiek, de a turisták körében is érzékelhető, ugyanis több média is beszámolt az utazások lemondásának hullámáról.