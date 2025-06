A kíváncsiság védhet az Alzheimer-kór ellen

Egy friss tanulmány alapján nem igaz, hogy a kíváncsiság és a tanulás iránti vágy csökken idősebb korban, ez a fajta érdeklődés pedig mérsékelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét – írja a The Independent. Régóta tudott, hogy azok az öregek, akik szellemileg aktívak maradnak, ritkábban szenvednek a betegségtől, illetve a demencia más formáitól, a kíváncsiság hiánya pedig fokozhatja a kognitív romlást.

Általános nézet, hogy az ember érdeklődése az öregedéssel természetes módon csökken, Mary Whatley, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem munkatársa és kollégái azonban most arra jutottak, hogy a kíváncsiság formái még erősödhetnek is az élet későbbi szakaszaiban. Alan Castel, a csapat tagja szerint kísérleteik azt mutatták, hogy az idősebb emberek kifejezetten érdeklődőek bizonyos kérdések kapcsán.

A személyiségbeli kíváncsiság egy vonás, míg a helyzetbeli kíváncsiság az a pillanatnyi érdeklődés, amelyet az emberek egy-egy adott téma iránt éreznek. Vannak, akik természetüknél fogva nem kíváncsiak, de bizonyos kérdésekkel kapcsolatban szenvedélyes tudásszomjat mutatnak. A kutatók ezúttal 20 és 84 év közötti alanyok segítségével próbálták meg elkülöníteni a kétféle kíváncsiságot, az alanyok átlagéletkora 44 év volt.

A kutatásban a résztvevőknek egy online kérdőívet kellett kitölteniük, majd olyan műveltségbeli kérdésekre kellett válaszolniuk, amelyekre a többség valószínűleg nem tud. Ezek közé tartozott, hogy melyik ország adott elsőként választójogot a nőknek.

A következő körben azt mérték fel, hogy az alanyokat mennyire foglalkoztatta a helyes válasz, majd ezt közölték is velük. Az eredmények alapján úgy tűnt, hogy akiknek nagyobb volt a helyzetfüggő kíváncsiságuk, azoknál a személyiségjegyként értelmezhető érdeklődés is erőteljesebb volt, és ugyanez igaz volt fordítva is.

Érdekes módon az új információkhoz fűződő, azaz az állapotfüggő kíváncsiság életkoronként változott: a felnőttkor elején csökkenni látszott, majd a középkorú résztvevőknél hirtelen megnőtt, és egészen időskorig emelkedett.

A szakértők szerint ez azzal magyarázható, hogy az emberek érdeklődését sokáig az iskolai és munkahelyi sikerek, a megélhetéshez, a családalapításhoz kapcsolódó ismeretek, a lehetőségek, a készségek és hasonló témák kötik le. Ezekhez mind viszonylag magas szintű általános kíváncsiság szükséges.

Az életkor előrehaladtával viszont a szükséges ismereteket megszerzik, így nem kell annyi energiát fordítaniuk a személyiségbeli kíváncsiságra. Nyugdíjas kor után az emberek sok esetben konkrét érdeklődési körök felé fordulnak, ez pedig az állapotfüggő kíváncsiság erősödéséhez vezet. A kutatók úgy vélik, ez a fajta érdeklődés segít a kognitív hanyatlás, ezáltal pedig a demencia elkerülésében.