Korfüggő lehet, milyen tünetekkel jár a hosszú Covid

Nemcsak a felnőtteknél alakulhat ki hosszú Covid, hanem sajnos a gyermekeknél is, ám úgy tűnik, a lefolyás egészen eltérő lehet. A New York-i Egyetem kutatói több mint 1000 gyermek egészségügyi adatait vizsgálták meg, hogy kiderítsék, mi lehet ennek az oka. Az eredmény azt mutatja, hogy a hosszú Covid tünetei még a különböző korú gyermekeknél sem ugyanolyan: a 2 éves, vagy annál fiatalabb, valamint a 3–5 éves gyerekek esetében is jelentős eltérések tapasztalhatók – írja az IFLScience.

A tanulmányban 472, 2 év alatti és 539, 3–5 éves gyermek vett részt. A két csoportban összesen 278 olyan gyermek volt, akik 1-3 éves korúak voltak. A szülők 41 százalékuknál számoltak be arról, hogy a koronavírus-fertőzés után legalább egy elhúzódó tünete volt a gyereknek. Az arány hasonló volt az óvodáskorú csoportban is, a 399 ilyen gyermek 45 százalékánál jelent meg tartós tünet.

A kisebbeknél gyakrabban jelentkeztek alvási nehézségek, nyűgösség, étvágytalanság, bedugult orr és köhögés. Az idősebb gyerekeknél a leggyakrabban a száraz köhögés és a nappali fáradtság jelentkezett, vagy egyszerűen kevesebb volt az energiájuk a nap folyamán.

A tünetminták megkülönböztethetőek voltak a csecsemők/kisgyermekek és az óvodáskorú gyermekek, valamint a korábban vizsgált idősebb gyerekek és felnőttek esetében

– emelték ki a szerzők a JAMA Pediatrics című tudományos szaklapban közzétett tanulmányban.

A szakemberek megjegyezték, hogy a tanulmánynak vannak korlátai, például könnyen meglehet, hogy néhány gyereknél tévesen hivatkoztak Covidként a betegségre, mivel nem lehetett antitestvizsgálattal megerősíteni a korábbi fertőzést. Az is elképzelhető, hogy bizonyos esetekben nem hosszú Covid okozta a tüneteket, hanem egy másfajta vírus, amit a szülők „félrediagnosztizáltak.” A szakemberek szerint azonban egyértelmű, hogy jelentős különbségek mutatkoznak a különböző korcsoportok tünetei között, amelyek így különböző kezelést igényelnek.