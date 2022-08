Ezek most a hosszú Covid leggyakoribb tünetei

Még hónapokkal később is fáradtságról és fejfájásról számolnak be a leggyakrabban azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen – írja az EurekAlerten megjelent sajtóközlemény. Amerikai kutatók szerint négy hónappal a fertőzés után is jelentkeznek a tünetek.

Izomfájdalmak, köhögés, szag- és ízvesztés, láz, hidegrázás és orrdugulás ezután a leggyakoribb az elhúzódó tünetek hosszú sorában. „Eredményeink alátámasztják azt az egyre erősebb bizonyítékot, hogy a COVID-19 fertőzések után krónikus neuropszichiátriai tünetek jelentkeznek” – írják a Georgiai Orvosi Főiskola kutatói a ScienceDirect folyóiratban megjelent tanulmányukban.

A kutatók egy kifejezetten erre a célra gyűjtött résztvevőcsoport tüneteit elemezték. Az első 200 résztvevő 80 százaléka számolt be neurológiai tünetekről, amelyek közül a fáradtság, a leggyakoribb tünet volt, 68,5 százalékuk tapasztalta, és a fejfájás közel 66,5 százalékot érintett. Valamivel több mint fele számolt be a szaglás (54,5 százalék) és az ízérzés (54 százalék) változásáról, és a résztvevők közel fele (47 százalék) hozta az enyhe kognitív károsodás kritériumait, 30 százalékuk pedig szókincset, 32 százalékuk munkamemóriát vesztett.

A résztvevők 21 százaléka zavartságról számolt be, és a magas vérnyomás volt a leggyakoribb orvosi probléma, amit jelentettek. Huszonöt százalékuk felelt meg a depresszió kritériumainak.

A COVID-19-fertőzöttek körében a fáradtság azért tűnik fő tényezőnek, mert a gyulladás szintje, a szervezet fertőzésre adott természetes reakciója, egyeseknél drasztikusan megemelkedett. A friss eredmények egybevágnak a korábbi kutatási eredményekkel.