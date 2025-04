Újabb riasztást adtak ki, a Dunántúlt érik viharok

Amellett, hogy ma éjfélig elsőfokú figyelmeztetés érvényes egész Magyarországra a várható zivatarokra való tekintettel, a péntek reggel időjárási riasztást is hozott. Akkor az északkeleti országrész volt érintett, mostanra a HungaroMet veszélyjelző oldalán változott helyzet. Jelenleg a Dunántúl szinte egészén elsőfokú riasztás van érvényben, amely

az aktuális és a néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségekre hívja fel a figyelmet.

Esetünkben zivatarok kialakulására, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.A szöveges figyelmeztető előrejelzés szerint a délelőtti óráktól délnyugat felől várhatóan előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan az ország középső, észak-déli sávjában is kialakulhatnak zivatarok. Kisebb valószínűséggel másutt is megdörrenhet az ég. A zivatarok környezetében jellemzően viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (~1 cm), illetve intenzív (~15-25 mm) csapadék is előfordulhat. Az ismétlődő záporokból, zivatarokból lokálisan 25 mm-t meghaladó csapadék is hullhat napközben.

Délután egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt (>80 km/h széllökés, ~2 cm jégátmérő, >30 mm csapadék), főként a középső országrészben, esetleg az Észak-Dunántúlon. A zivatarhajlam a nap második felében délnyugat felől várhatóan fokozatosan csökken, késő estére megszűnnek a zivatarok.

Szombaton a kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségek kialakulásának valószínűsége alacsony.