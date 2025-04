Avar kori temetőre bukkantak a szegedi BYD-gyár építése közben

Mintegy 300 hektáros területen folyik Szeged legnagyobb fejlesztési projektje, a BYD-gyár építése. Az üzemben kezdetben évi 150 ezres, majd 300 ezres lesz a gyártási kapacitás, amelyhez az 500 méter hosszú és 200 méter széles gyárépület mellett egy szintén óriási festőüzem is épül. Az építkezés a régészeknek is lehetőséget adott a terület átvizsgálására, és találtak is néhány érdekességet – írja a Szeged.hu.

A területen a Magyar Nemzeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum közösen dolgozik, ennek eredményeként pedig csaknem 152 avar kori sírt találtak. A régészek egy 152 síros avar kori temetőben arany fülbevalót és a Bizánci Birodalomból származó csengőt is találtak. Sztankovászki Tibor, a Móra Ferenc Múzeum régésze elmondta: meglepetésként érte őket a temető felfedezése, az előzetes kutatások során ugyanis nem került elő.

Sikerült a teljes temetőt feltárni, ami nem túl gyakori. A temető keletkezése a 6. század vége, 7. század második fele közé tehető

– mondta Sóskuti Kornél, a Magyar Nemzeti Múzeum csoportvezető régésze.

A Szeged Televízió szerint a temető mellett településnyomokra is bukkantak a régészek. A helyszínen késő középkori és népvándorlás kori emlékeket is találtak, többek között tárolóvermeket, kutakat és állattartáshoz köthető karámok nyomait. A régészek most nagyjából a megvizsgálandó terület felénél járnak, a munkálataik a BYD-gyár építésével együtt haladnak.