Kis híján leszakította az orosz cár lábát egy bomba

A Narodnaja Volja nevű terrorszervezet 144 éve, 1881. március 13-án hajtott végre merényletet II. Sándor orosz cár ellen. Az uralkodó hiába volt elődeinél sok szempontból liberálisabb, kortársai elnyomó zsarnoknak tarották, ezért többször is az életére törtek – írja a Rubicon.

Sorra támadtak a cárra

Sándor 1855-ben ült Oroszország trónjára, 36 évesen. Uralkodása alatt felszabadította birodalma jobbágyait, megreformálta a pénzügyeket és fejlesztette a közigazgatást. Emellett viszont erőszakos oroszosításra törekedett a lengyelek, ukránok és beloruszok körében, olykor pedig brutálisan lépett fel ellenzékével szemben. Megítélését az sem javította, hogy az ő országlása alatt vesztették el az oroszok a véres krími háborút. Ugyancsak II. Sándor uralkodásához fűződött az alaszkai gyarmat eladása is, amit Oroszország a későbbi évtizedekben vélhetően mélységesen megbánt.

Mindezek miatt számos szélsőséges mozgalom szerveződött Oroszországban, amelyek 26 évig tartó országlása alatt több merényletet is megkíséreltek Sándor ellen. Az első támadó, Dimitrij Karakozov 1866. április 4-én próbálkozott meg a cár meggyilkolásával, 1879 tavaszán pedig Alexander Szolovjev öt pisztolylövéssel akarta kioltani az uralkodó életét. Ebben az évben jött létre a Narodnaja Volja, azaz a „Nemzet Akarata” nevű szervezet is, amely még 1879 végén végrehajtott egy sikertelen vonatrobbantást, majd a Téli Palotában is megkísérelte meggyilkolni Sándort.

Bomba végzett az uralkodóval

1881. március 13-án a cár szokása szerint hintóba ült, és kikocsikázott a Téli Palotából, hogy megnézze a vasárnapi katonai szemlét. A felvonulás során a Narodnaja Volja egyik terroristája bombát hajított Sándor hintója alá. A támadásban több civil is megsérült, egy katona pedig életét vesztette, Sándor azonban sértetlen maradt. A támadót, Nyikolaj Riszakovot azonnal őrizetbe vették.

Bár kísérői azt tanácsolták az uralkodónak, hogy maradjon a biztonságos – golyóálló – kocsiban, Sándor kiszállt. Hamarosan újabb bomba repült felé, amely a közvetlen közelében robbant fel, és szinte leszakította a cár lábát. Az uralkodót hiába vitték sietve a Téli Palotába, már nem tudták megmenteni: II. Sándor délután fél négykor meghalt.