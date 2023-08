Neandervölgyi műalkotásokat találtak egy barlangban

Egy, a közelmúltban megjelent tanulmányban egy franciaországi barlangban talált ősi alkotásokat mutatnak be – írja az Arkeonews.

A szakértők szerint ezek lehetnek a legkorábbi vésetek, amelyek a neandervölgyiekhez köthetőek.

A Loire-völgyi lelőhelyen, a La Roche-Cotard nevű barlangban halvány csíkok, pontok és hullámvonalak százait fedezték fel. Jean-Claude Marquet, a franciaországi Tours-i Egyetem munkatársának és kollégái becslése alapján a minták több mint 57 ezer évvel ezelőtt keletkeztek.

A csapat 3D-s modelleket is létrehozott a jelekről, és összehasonlították őket más, különböző típusú mintákkal, hogy megerősítsék, szándékosan, emberi munka következtében születtek meg. A kutatók a barlang nyílását betemető mély üledékrétegeket is datálták, így kiderült, hogy az üreget legalább 57 ezer éve záródott be, de akár 75 ezer éve is elzárt lehet.

La Roche-Cotard-nál régóta folynak az ásatások, a feltárások 15 éve kezdődtek meg ismét. Az utóbbi időkben itt, illetve Eurázsia más lelőhelyein előkerült leletek sokat alakították a neandervölgyiekre vonatkozó képet: ősi rokonaink nem azok a primitív emberek voltak, akiknek sokáig hitték őket. Ma már bizonyított, hogy a neandervölgyieknek is volt művészete és szimbolikája, igaz, ezek jelentése kevéssé ismert.

A franciaországi barlangban csak neandervölgyiektől származó kőeszközök kerültek elő, ez alapján az ábrákat is csak ők készíthették. Mivel nem figuratív jelekről van szó, nehéz értelmezni őket, ennek ellenére tovább árnyalják a neandervölgyi emberekről kialakított képet.