Eső mellett havazásra is érdemes felkészülni jövő héten

Több hullámban érkezik csapadék a jövő héten, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Az első napokban még jellemzően esőre kell számítani és csak a magasabb hegycsúcsokon lehet havas eső, hó, majd a hét második felében a nyugati és északi országrészben megnő a havas eső, hó esélye is, írja az MTI.

Hétfőn és kedden tehát erősen felhős, borult lesz az ég, és természetesen jelentős mértékű esőre is számítani lehet. A délies szél hétfőn nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 2 és 10 fok között, míg kedden 4 és 12 fok között alakul majd, bár éjszaka a nulla fok is lehet az ország egyes tájain.

Szerdán a déli, délnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik majd, estétől pedig a Dunántúlon északnyugatira fordul az áramlás.

Hajnalban 0 és plusz 8, kora délután 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz enyhébb az idő.

Csütörtöktől csökken a nappali felmelegedés mértéke, és a hét végén a legmelegebb órákban mindössze 0 és plusz 7 Celsius-fok közötti csúcsérték valószínű. Így tehát a mínuszokra is érdemes felkészülni.