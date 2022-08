Ezért érdemes az autóktól távol biciklizni

A kerékpározás nagymértékben segíthet az egészségünk megőrzésében, de lehetőleg az autóforgalomtól minél távolabb biciklizzünk. Közvetlenül a gépjárműforgalom mellett ugyanis rendkívül szennyezett lehet a levegő. Ezt mutatták ki a Levegő Munkacsoport mérései, amiről videót is készített.

Egy viszonylag tiszta levegőjű városi környezetben egy köbcentiméter levegőben – ami egy kockacukor térfogatának felel meg – mintegy 3000 ultrafinom részecske található. Ezek a rendkívül apró, 10-100 nanométer (1 milliméter=1 millió nanométer) átmérőjű részecskék a fűtési időszakon kívül főleg a gépjárművekből származnak. Bár a részecskeszám-koncentrációra nincs hivatalos határérték, a legújabb kutatások szerint hosszabb távon még a viszonylag alacsony koncentráció is komoly egészségkárosodást okozhat.

A civil szervezet munkatársai különböző útvonalakon kerékpározva mérték meg a részecskék koncentrációját. A mérés kimutatta: régi dízelautók vagy teherautók mellett haladva a részecskék száma eléri a 110-140 ezer közötti értéket. A forgalomtól távolodva a részecskeszám jelentősen csökkent,

különösen alacsony volt a zöldterületeken, a vízpart mentén és a lakóövezetek nyugodt kis utcáiban.

„Az apró részecskék a belélegzést követően először a tüdőbe jutnak, majd a véráramba kerülve szétterjedhetnek a testben, és gyulladásokat, légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhatnak. Ezért javasoljuk, hogy a forgalmas utaktól minél távolabb kerékpározzunk vagy sétáljunk” – mondta Szegő Judit környezetkutató, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

„Annak érdekében is, hogy a kerékpárosok távolabb kerüljenek a gépjárműforgalom okozta szennyezéstől, egyre több helyen kellene autós sávok helyén kerékpársávokat létesíteni, így például a Kossuth Lajos utca–Rákóczi út tengelyen vagy (a metrófelújítást követően) az Üllői úton. Ha ugyanis most megpróbál valaki kerékpározni ezeken az utakon, akkor azt csak közvetlenül a gépjárművek mellett teheti meg. Ha viszont felszabadítanak egy autós sávot, akkor 2-3 méterrel távolabbra kerülhet a kerékpáros az autóktól. (Egy autós sáv általában 3 m széles.) Azonban általában is rendkívül sürgető a gépjárműforgalom csökkentése, hiszen ezáltal mindenki tisztább levegőt lélegezhetne be a városban” – tette hozzá Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.