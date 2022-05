Kritizálta a WHO a szigorú kínai COVID-intézkedéseket

Az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is bírálta Kína zéró COVID politikáját – írja a Financial Times. A WHO arra szólította fel a kínai kommunista pártot, hogy váltson egy másik, kevésbé szigorú stratégiára a vírus leküzdésére.

A WHO kritikájáról szóló híreket természetesen cenzúrázták a kínai közösségi médiában.

Eközben érkeznek a jelentések a tsinghuai és pekingi egyetemekről, ahol a hatóságok a COVD-19-es „berlini falként” elhíresült kerítésekkel zárták el a hallgatókat. A hétvégén több száz szegregált pekingi egyetemi hallgató tiltakozott a kerítések ellen. A dühös tömeg összetűzésbe keveredett a COVID-dolgozókkal, a diákok kiabáltak és bontani kezdték a kerítést. A tiltakozásról készült videón látható, hogy Chen Baojin párttitkár arra kéri a diákokat, hogy hagyják abba a tünetetés videózását. „Osztálytársaim…kérlek, tegyétek le a mobiltelefonjaitokat, hogy megvédjétek a Pekingi Egyetemet” – mondta.

A Foreign Policy cikke szerint a kínaiak egyre inkább megsínylik a lezárásokat, Sanghajban például kezdetben élelmiszerhiány is fellépett, a karanténlétesítmények túltelítődtek, és az emberek mentális állapota sem a legjobb. Pekingben is attól félnek, hogy a zéró COVID intézkedések miatt hasonló lesz a helyzet.