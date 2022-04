Az elmúlt öt év legnagyobb flerjét produkálta a Nap

Hatalmas flert produkált csillagunk múlt héten – írja a CNET. A kitörés a Nap nyugati oldalán jelentkezett, 2017 óta ez volt a legnagyobb ilyen típusú esemény.

A fler a naplégkör egy részének hirtelen kifényesedése. Az aktivitást a NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) műholdja figyelte meg magyar idő szerint szerda hajnalban. Az esemény Ázsiában rádiózavarokat okozott bizonyos kommunikációs rendszerekben.

Today’s X2.2 solar flare is the strongest solar flare of the current Solar Cycle thus far. It peaked at 03:57 UTC and came from sunspot region 2992 which is rounding the western limb. The eruption was fairly impulsive and the resulting CME is not earth-directed. pic.twitter.com/Aq38bXuFnA

