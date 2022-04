Üzenetet küldünk a földönkívülieknek

A tudósokat is ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, mint bármilyen embert a világon, ők is szeretnék megtudni, hogy létezik-e intelligens élet a Földön kívül, és ha igen, szeretnének vele kapcsolatba kerülni. Ennek érdekében már 1974 óta küldenek üzeneteket az űrbe: az első az úgynevezett arecibói üzenet volt ’74 novemberében. Ez egy rádióüzenet volt a bolygónktól 25 ezer fényév távolságra található Messier 13 nevű gömbhalmaz felé.

Hasonlóra készül most a NASA Jonathan Jiang vezette csoportja, a projekt a Beacon in the Galaxy (BITG), azaz Jelzőfény a galaxisban nevet viseli – írja az IFLScience. A bináris kódolású rádióüzenet tartalma – jelenleg még javaslat – valójában nem sokban tér el az elődökétől:

fizikai és matematikai fogalmak egy univerzális kommunikációs eszköz létrehozására;

információk a földi élet biokémiai összetételéről;

a Naprendszer pontos helyét galaxisunkban (Tejútrendszer);

a Föld térképét;

az emberi test digitalizált formáját;

és egy felhívást a válaszra.

Mindez nem sokban különbözik az arebicói üzenettől, de a digitális technológia fejlődésének köszönhetően a BITG sokkal jobban ellenáll az űrben fellépő zavaró tényezőnek, magyarán jóval „tisztább”, teljesebb marad az üzenet.

Természetesen rendkívül kicsi az esélye, hogy bármikor is intelligens faj fogja a rádiójelet, és magát az ötletet sem kíséri osztatlan lelkesedés. Sőt. Stephen Hawking például óva intett attól, hogy idegen civilizációkkal próbáljunk kapcsolatba kerülni. Az emberi történelem temérdek példát szolgáltat arról, két civilizáció találkozása soha nem békés. Ha pedig egy nálunk jóval fejlettebb társaság figyelmét sikerül felhívnunk magunkra, a találkozás olyan lehet, mint amikor az amerikai őslakosok előtt megjelentek Kolumbusz fegyveresei.