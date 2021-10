Az oroszlánok nagyobb eséllyel oltatnak, a skorpiók a legszkeptikusabbak

Érdekes „kutatást” készített a utah-i Salt Lake megyei egészségügyi osztály: megvizsgálták, hogy melyik csillagjegy szülöttei vették fel inkább az oltást, és kik a szkeptikusabbak. Az eredményeknek természetesen semmiféle tudományos vonzata nincs, de a horoszkópokban hívők számára talán érdekesek lehetnek az adatok.

A szakemberek 1,2 helyi lakos horoszkópját nézték át, és azt találták, hogy egyértelműen az oroszlánok a lelkesebbek az oltással kapcsolatban, őket követik a vízöntők, majd a kosok. Az alsó háromban a skorpiók, a szüzek és a bakok vannak.

Now that Mercury is not in retrograde, we’re just going to leave this here…

(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY

— Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021