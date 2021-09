Biztonságos a terhesség alatt a koronavírus-vakcina?

Nagyon sok az álhír az interneten a koronavírus-vakcinák termékenységre, terhességre, menstruációra való hatásáról. Kemenesi Gábor virológus egy külön dokumentumban foglalta össze a tudomány jelenlegi állását a témával kapcsolatban, és lefordította Dr. Victoria Male, az Imperial College London oktatójának magyarázóját is.

Termékenység és vakcinák

„Számos bizonyíték tanúsítja, hogy a COVID-19 vakcinák nem csökkentik a termékenységet” – kezdi a szakértő a dokumentumot. Bár a várandósokat nem vették be a klinikai kísérletek első körébe (ez a bevett eljárásrend), és a résztvevőket arra kérték, hogy kerüljék a teherbeesést, ennek ellenére számos ember véletlenül teherbe esett. A véletlen terhesség az oltott és a nem oltott csoportokban is egyformán következett be, ami azt mutatja, hogy az oltások nem akadályozták meg a terhesség kialakulását. In vitro fertilizációs pácienseknél tett megfigyelések során a COVID-19 elleni oltás nem befolyásolta a petefészek működését, a petesejt minőségét, a megtermékenyítést vagy a klinikai terhességi arányt.

Az az állítás, miszerint a vakcina csökkentheti a termékenységet, abból az elképzelésből származik, hogy a méhlepényben vannak olyan fehérjék, amelyek némileg hasonlítanak a tüskefehérjéhez, így az azt blokkoló antitestek is kötődhetnek a méhlepényhez – írja Kemenesi Gábor. De a vírusos és a

méhlepény-fehérjék korántsem nem eléggé hasonlítanak ahhoz, hogy ez megtörténhessen, továbbá

a célzott laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették, hogy ez a helyzet.

Mi a helyzet a férfiak termékenységével? Eddig három vizsgálatot végeztek, amelyek a spermiumok minőségét vizsgálták a vakcinázás előtt és után. A vakcinázás nem befolyásolja a spermiumok számát vagy minőségét. Azok számára azonban, akik aggódnak a férfiak termékenysége miatt, érdemes azt is figyelembe venni, hogy számos tanulmány megállapította, hogy a COVID19 fertőzés önmagában csökkenti a spermiumok minőségét.

Várandósság és vakcinák

A várandósok számára vannak kockázatok a COVID-19 elkapásával kapcsolatban, különösen a terhesség második felében. A várandós COVID-19 betegek nagyobb valószínűséggel szorulnak intenzív ellátásra, mint azok a betegek, akik nem várandósak. A koraszülés és a halvaszületés a normálisnál gyakoribb a várandós Covidos betegeknél.

Izraeli kutatások azt találták, hogy a vakcinák terhesség alatti hatékonysága hasonló a szélesebb lakosság körében kifejtett hatékonyságukhoz. Az Egyesült Királyságban 2021 februárja és júliusa között senkit sem vittek kórházba, aki terhes volt, és mindkét adagot megkapta, négy várandós kismamát azonban igen, akik csupán egy adagot kaptak és 738 kismamát, akik nem kapták meg a vakcinát.

Az Egyesült Államokban az új COVID-19 vakcinák biztonságosságát számos módon ellenőrzik terhesek körében is. Ezek egyike a V-safe nevű aktív felügyeleti program. A V-safe embereket toboroz oltáskor, és aktívan nyomon követi eredményeiket. Az adatok szerint a születéskor jelentkező nemkívánatos események aránya ugyanaz volt azoknál, akik a terhesség alatt koronavírus-oltást kaptak, mint az általános (nem oltott) terhes populációban.

További három tanulmány összehasonlította a vakcinázott emberektől született csecsemők születéskori eredményeit a nem vakcináltakéval. Nem találtak megnövekedett kockázatot vagy utalást bármely káros következményre. A három közül egy vizsgálta a vetélési arányokat, de nem talált az oltással összefüggésben megnövekedett vetélési kockázatot.

Kutatások kimutatták, hogy a vakcinázott anyák antitestjei az anyatejjel átjuthatnak a babába is, védelmet kialakítva számukra.