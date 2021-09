Egy Magyarországon kötelező oltás segíthet a COVID-19 ellen

A kanyaró, mumpsz és rubeola ellen védő MMR-vakcina és a diftéria, tetanus, valamint pertussis elleni védőoltás (Di-Per-Te) egy friss kutatás szerint hozzájárulhat a COVID-19 elleni védekezéshez – írja a Medicalxpress. A Med tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezek az oltások keresztreaktív memória T-sejtek kialakulásához járulhatnak hozzá, amelyek a koronavírus-fertőzés során is támadásba léphetnek.

Ezek a keresztreaktív T-sejtek képesek olyan antitesteket gyártani, amelyek a vírusok felületén található fehérjékre reagálnak – többek között akár a SARS-CoV-2 víruson lévőkre is. A kutatás szerint ezek a T-sejtek, amelyek a fent említett két oltás miatt termelődnek,

előnyt jelenthetnek egy koronavírus-fertőzés során, és csökkenthetik a súlyos betegség kockázatát.

A Brigham and Women’s Hospital kutatói laboratóriumi analízist futtattak le olyan modern technológiával, ami képes az antigénekre adott T-sejtválaszt mérni. Megnézték, hogyan alakulnak a reakciók a koronavíruson átesettek, a koronavírus ellen beoltottak, és a fent említett két vakcinát megkapottak között, illetve egy kohorsz kutatást is végeztek, amiben visszanézték, milyen tünetekkel estek át a koronavíruson azok, akik be voltak oltva MMR-rel vagy Di-Per-Te-oltással.

Azok között, akik legalább egyet megkaptak a két vakcina közül, lényegesen kisebb volt az esélye annak, hogy intenzívre kerülnek koronavírus-fertőzés miatt. A kutatók megjegyezték, hogy bár korábbi kisebb kutatások is felfedezték már ezt a kapcsot, most erősek a bizonyítékok: az alapkutatásuk és az epidemiológiai kutatásuk is erre mutat.

A szakértők megjegyezték, hogy a járvány alatt sok helyen visszaesés volt a gyerekek vakcinázásában más betegségekre, ez a kutatás is azt mutatja, hogy ezt a tendenciát meg kell állítani, és a gyerekeket világszerte oltani kell mindkét vakcinával.