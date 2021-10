Látványos villanást észleltek Ausztrália felett

Bár szeptember 27-én sikeresen bocsátották fel a Sijan-10 műholdat szállító rakétát, az űreszköz végül elveszett – írja a Live Science. A műholdat egy Csang-cseng 3B típusú rakétán indították el Délnyugat-Kínából, magyar idő szerint 10:20-kor. Ugyanazon a napon egy másik kínai műholdat is felbocsátottak, ez az űreszköz sikerrel járt.

Az állami média szeptember 28-án számolt be a kudarcról. Úgy tűnik, a műhold nem az elvárásoknak megfelelően működött.

A felbocsátást követően az ausztráliai Új-Dél-Wales területéről furcsa villanást figyeltek meg az éjszakai égbolton.

Az esemény hátterében valószínűleg a rakéta felső fokozatásának leválása állt, ami akkor azt jelezte, hogy minden a tervek szerint halad.

A flash in the night sky over New South Wales last night is believed to be a space rocket launched by China. #7NEWS https://t.co/G0WeyYI7NQ

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) September 27, 2021