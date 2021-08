Ezekkel a módszerekkel növelhetjük kutyánk élethosszát

Jacqueline Boyd, a Nottinghami Trent Egyetem állatorvosa a The Conversationön öt olyan módszert ismertet, amellyel javíthatjuk kutyáink egészségét, illetve növelhetjük élethosszukat. A szakember szerint az ebek többsége 10-14 évig él, a várható élettartam azonban fajtánként változhat.

Sokan nem tudják, de az emberek és a kutyák között sok a genetikai hasonlóság.

Éppen emiatt több olyan megoldás, amellyel saját egészségünket tudjuk megőrizni, az állatok esetében is működik.

Boyd szerint az egyik legfontosabb a megfelelő testtömeg fenntartása. Amennyiben odafigyelünk kedvencünk táplálkozására, azzal nemcsak rövid távon kedvezhetünk neki, hanem bizonyos rendellenességek, például a porckopás hatásait is mérsékelhetjük. A legegyszerűbb, ha rendszeresen megmérjük kutyánk tömegét, illetve bizonyos faktorok segítségével pontozzuk az állat testállapotát. Manapság már rengeteg olyan iránymutatás érhető el, amely alapján meghatározhatjuk, hogy miből mennyit kell ennie kutyánknak.

Ahogy az embereknél, úgy a mozgás az ebeknél is fiziológiai és pszichológiai előnyökkel jár. A sétáltatás, közös kocogás vagy úszás ráadásul a gazdának is jót tesz.

A fizikai öregedés elkerülése mellett az is fontos, hogy mentálisan is frissen tartsuk az állatokat. A közhiedelemmel ellentétben az idősebb példányok is megtaníthatóak új trükkökre, ez pedig sokat javíthat állapotukon. Azon egyedekkel, amelyek már nem tudnak sokat sétálni, otthon is elvégeztethetünk fejlesztő feladatokat, szaglásukra alapozva például kereséses játékokat játszhatnak.

Emellett fontos, hogy stabil kötődés legyen gazda és kutyája között. Amellett, hogy a megfelelő kapcsolat mindkét fél esetében hozzájárul a jóléthez, az ember hajlamos előbb észrevenni kedvence potenciálisan veszélyes változásait, amennyiben közeli kötődésben áll vele.

Végezetül bármennyire is ügyelünk kutyánkra, elengedhetetlen, hogy rendszeresen állatorvoshoz vigyük. A szakemberek nemcsak tanácsokat adhatnak, hanem a gazdáknál előbb felismerhetik a betegségeket, valamint egyes rendellenességek megelőzéséhez is hozzájárulhatnak – gondoljunk csak a védőoltások jelentőségére.