Madárevő százlábúakat figyeltek meg

Egy friss tanulmány alapján a Csendes-óceán egyik déli szigetén élő húsevő százlábúak évente akár 3700 madárfiókát is elfogyaszthatnak – írja a Live Science. A Fülöp-szigeti százlábú (Cormocephalus coynei) emberi szemmel is félelmetes: a ragadozó akár 30 centiméter hosszúra is megnőhet, elülső, kampószerű lábaival pedig képes mérget juttatni az áldozataiba.

A szakértők most a faj étrendjére voltak kíváncsiak, és arra jutottak, hogy a százlábúak meglehetősen nagy számban pusztítják a feketelábú viharmadár (Pterodroma nigripennis) fiókáit.

Úgy tűnik, az ízeltlábúak a csúcsragadozók a Kelet-Ausztráliától mintegy 1400 kilométerre fekvő Fülöp-szigeten.

A régióban nem élnek szárazföldi ragadozó emlősök, a százlábúak ugyanakkor bizonyos szempontból ellátják az ilyen állatok ökológiai funkcióit.

A Fülöp-szigeti százlábúak éjszaka aktívak, a sötétben érzékeny csápjaikkal tájékozódnak. A ragadozók a feketelábú viharmadarak talajban kialakított fészkeit is könnyedén megtalálják, az álmukban megbénított fiókákat pedig élve falják fel.

A kutatók a fajt megfigyelve, illetve mintákat elemezve arra jutottak, hogy az ízeltlábúak évente 2109-3724 fiókát ehetnek meg. Ez az első alkalom, amikor sikerült dokumentálni, hogy egy százlábúfaj tengeri madarakra vadászik. A ragadozók gyíkokat és halakat is fogyasztanak, táplálékaik 48 százalékát gerinces állatok adják, csak a húsbevitel mintegy 8 százaléka madárfiókákhoz köthető.

A százlábúaknak egyébként fontos szerepük van a helyi ökoszisztéma működésében. A madarak elfogyasztásával például olyan tengeri tápanyagokat is felvesznek, melyeket aztán szétszórnak élőhelyükön, ezzel kedvezve a növényeknek. A szigetről a 18. század végén betelepített disznók, kecskék és nyulak miatt szinte teljesen eltűnt a vegetáció, a százlábúak azonban segítenek az 1980-as években megindult helyreállításban.