Koronavírus: külön oltást tesztel a dél-afrikai variánsra a Moderna

Külön oltást fejlesztett a Moderna a dél-afrikai koronavírus-variáns ellen, ami a kezdeti kutatások szerint nagyobb kihívást jelent a jelenlegi vakcinák számára, mint a többi mutáns – írja az NBC News. A gyártó az első adag vakcinát már le is szállította az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézeteknek (National Institutes of Health, NIH), hogy megkezdődhessenek a klinikai kutatások.

Egyelőre nincs pontos adat arról, hogy a különböző koronavírus-variánsok mennyire befolyásolják a vakcinák hatékonyságát, az első eredmények azt mutatják, hogy lényegesen nem, de a dél-afrikai mutánsnál lehetnek kihívások. Ezért megy a probléma elébe a Moderna, és kezd már most más vakcinát fejleszteni a variánsra, arra az esetre, ha szükség lenne rá.

A gyártó most egy emlékeztető oltást (úgynevezett booster shot) kezdett el teszteltetni, ami akár beadható azoknak is, akik megkapták a két eredeti oltást. A jövőben tervben van egy olyan vakcina is,

ami kombinálja a régi, valamint az új emlékeztető oltás tulajdonságait.

A koronavírus brit variánsát már majdnem 80, a dél-afrikait nagyjából 40 országban találták már meg.