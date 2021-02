Kétharmadával csökken a neutralizáló antitestek száma a Pfizer oltásánál a dél-afrikai variánsra, de még így is védhet a vakcina

A New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban megjelent két tanulmány szerint mind a Pfizer és a BioNTech, mind a Moderna vakcinája védelmet nyújthat az új koronavírus-variánsokkal szemben, többek között a Dél-Afrikában megjelent B.1.351 ellen is, annak ellenére, hogy a Pfizernél a neutralizáló antitestek kétharmadával csökkentek utóbbi esetében. Korábbi kutatások feltételezték, hogy a Pfizer némileg veszíthet hatékonyságából utóbbi mutáns ellen, de a mostani tanulmány arra utal, hogy még így is megfelelő hatékonyságú maradhat a védelem kialakításához – írja a CNN.

A Pfizer és a Texasi Egyetem kutatói közösen végeztek kutatásokat olyan génmódosított vírusokon, amelyekbe „beleszerkesztették” a B.1.351 egyes mutációit. A génszerkesztett vírusokat aztán 15 olyan ember vérmintáján tesztelték, akik a Pfizer vakcinájának mindkét dózisát megkapták. Bár jóval kevesebb, kétharmadával csökkent neutralizáló antitestet mértek, a CNN-nek nyilatkozó szakértők szerint ez

mégis elegendő lehet a védelemhez.

Biztosat azonban még nem lehet állítani, ahogyan azt a Reuters cikke is kijelenti. A tanulmányban a kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy a kutatásnak vannak limitációi, és további vizsgálatok szükségesek.

A másik kutatást a Moderna és a Nemzeti Egészségügyi Intézetek végezte, ennek is az lett az eredménye, hogy bár a neutralizáló antitestek szintje alacsonyabb, mint a többi variánsnál, ez a hatékonyságot azonban a kutatók szerint valószínűleg nem befolyásolja. Egyáltalán nem ttaláltak hatékonysági változást a B.1.1.7, azaz a brit variánsra azonban, az antitestek számában nem volt különbség. A Moderna szakértői azonban kijelentették: az eredményeik azt mutatják, hogy folyamatos megfigyelés és újraellenőrzés szükséges a vakcinák hatékonyságában, ahogy újabb és újabb koronavírus-variánsok jelennek meg.