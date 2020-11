Kacsa lehet, hogy a koronavírus már tavaly nyáron Olaszországban volt

Bejárta a világsajtót az az olasz tanulmány, amit a milánói rákkutató intézet publikált a Tumori tudományos folyóiratban. Eszerint már 2019 nyarán voltak koronás betegek az országban, és bár a kutatás eredetileg nem a koronát vizsgálta (2019 szeptemberétől idén márciusig végezték önkéntesek részvételével, témája a tüdőrák volt), a szakértők találtak új típusú koronavírusra (SARS-COV-2) utaló antitesteket a vizsgált alanyok 12 százalékánál. A pozitív esetek 14 százalékánál már szeptemberben jelen volt a szóban forgó antitest, 30 százalékuknál pedig 2020 februárjában jelent meg.

A kutatás 959 egészséges önkéntes részvételével zajlott, ami már elegendő lenne ahhoz, hogy tudományosan is megalapozott következtetéseket vonjunk le az eredményekből. A probléma nem is itt van, ahogyan azt Kemenesi Gábor virológus is megosztotta Facebook-oldalán, a kutatás máshol hasal el a hitelességet tekintve.

Koronavírus 2019 nyarán Olaszországban??

„A nevezett tanulmány egy nagyon gyenge minősítésű lapban jelent meg, egy ekkora hír amennyiben módszertanilag megfelelő, jók a következtetések és független ellenőrzésen is átmegy, sokkalta nagyobb tudományos szenzáció lenne egy vezető lapban. Ez lehet az első gyanús jel” – írja a szakértő. „A módszer egy általuk kifejlesztett ELISA teszt, ez gyakorlatilag antitest kimutatáson alapul, ám keresztreakció és egyéb attribútumok szempontjából nincs közlés a szerzők részéről. Ez ebben a minőségben, ha én bírálom nem jelenhetne meg.”

A kutató szerint valószínűleg keresztreakcióról lehetett szó az antitestek esetében. „Ez a tanulmány így ebben a formában mit sem ér, a tudományos bírálaton ki kellett volna esnie. Sem a módszertan nem meggyőző, sem pedig az alapvetően elvárható megerősítő vizsgálatokat nem végezték el.”

Nem zárható ki tehát teljes bizonyossággal, hogy az olasz kutatók tényleg találtak valamit, de nagyon valószínű, hogy csak hibás módszertanú kutatásról van szó.

