Pokoli bolygóra bukkantak

Szakértők egy csoportja egy pokoli, vulkanikus bolygóra bukkanhatott – írja a Live Science. A K2-141b jelű, Naprendszeren kívüli égitestet még 2017-ben fedezték fel, az objektum nagyjából feleakkora, mint a Föld. A bolygó rendkívül közel kering csillagához, ráadásul mindig egyazon oldala néz csillaga felé.

Egy friss tanulmányban a szerzők azt írják, az égitest felszínének kétharmadát folyamatosan érheti a sugárzás.

Az elképesztő hő hatására a felszínen lávaóceánok alakulnak ki, a kőzetek egy része pedig elpárolog, és a légkörbe kerül.

Nicolas Cowan, a McGill Egyetem munkatársa szerint minden kőzetbolygó, így a Föld is olvadt objektumként kezdi, majd fokozatosan hűl le. A szakértő hozzátette, a lávabolygók segíthetnek megérteni az égitestek evolúciójának korai stádiumát.

A csapat arra volt kíváncsi, hogy milyen légköre is lehet a K2-141b-nek. A kutatók először a korábbi tanulmányok adatait elemezték, majd a felszíni tulajdonságokat modellezték. Az objektumon egy több tíz kilométer mélységű lávaóceán lehet, a légkörben pedig elképesztő, a földi hangsebességnél is gyorsabbb, 1,75 kilométer per másodperces szelek tombolhatnak. Az atmoszféra peremén az olvadt anyagok eléggé lehűlhetnek ahhoz, hogy visszahulljanak a mélybe.

A szakértők bíznak benne, hogy lassan tényleg elindul a régóta késlekedő James Webb űrtávcső. Az űrteleszkóp segítségével a kutatók minden korábbinál részletesebb adatokat gyűjthetnek majd az exobolygókról.