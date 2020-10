Brutális, 1600 kilós fehér cápát fogtak a kutatók

Egy 5,18 méteres, közel 1600 kilogrammot nyomó fehér cápát fogtak a kutatók Kanada délkeleti partvidékén, Új-Skóciánál. A „Queen of the Ocean”, azaz az „óceán királynője” néven emlegetett monstrumra október másodikán figyelt fel az Ocearch nevű kutatócsoport. Az expedíciót Chris Fischer vezette, akinek elmondása szerint még sosem láttak ekkora fehér cápát korábban.

A szakemberek szerint egy rendkívül koros példányról van szó, akinek testén több beforrt sérülés is jelzi, hogy eddig kalandos élete lehetett. Miután sikerült elfogni, 21 kutató vett le róla különböző mintákat vizsgálatokhoz, amelyekkel többet deríthetnek ki az állat étrendjéről, izomzatáról és további jellemzőiről. A csapat végül a Nukumi névre keresztelte el a cápát.

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm

— OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020