Elveszett istenség jogarára bukkantak

Életnagyságú kánaáni istenszobor jogarát találták meg a bibliai Lakis romjainál – írja az MTI. A régészek egy 3200 éves kánaáni templom belső szentélyében találták meg a bronzból készített és ezüsttel bevont jogart, amelyet valószínűleg egy nagy istenszobor tartott a kezében.

Bár a források leírtak életnagyságú istenszobrokat, eddig egyet sem azonosítottak a kutatók.

Joszi Garfinkel, a Héber Egyetem munkatársa és a feltárás vezetője szerint rendkívüli leletről van szó. A lakisi kánaáni templom belső szentélyének a helyzete teljes mértékben megegyezik a mezopotámiai szövegekben leírtakkal, amely szerint istenek életnagyságú szobrai álltak a templom legbelső részében.

A zsidó államiság előtti, kánaáni korból származó, bronzból készült jogar 11 centiméter hosszú, 4 centiméter széles, és az egyik oldalát ezüsttel vonták be. Pontokkal és vonalakkal gravírozták, amelyek nem tűnnek ábrázolásnak, de Garfinkel szerint csillagászati vagy mitikus szimbólumok is lehetnek. A szakértők a közelben két kicsi, valószínűleg Baál istent megörökítő szobrocskát, bronzfegyvereket, arany fülbevalókat, aranyhuzalt és gyöngyöket is találtak, ezek talán az istenszobrot díszítették.

A régészek már máshol is azonosítottak fémből készített kisebb kánaáni istenszobrokat, egyet például a két világháború közötti ásatásokon Tel Megiddóban. Ez egy olyan tárgyat tart a kezében, amely sokban emlékeztet a Lakisban talált jogarra.

Alakja azonos, de eltérő dekorációval rendelkezik

– mondta Garfinkel. A régész szerint ezt a leletet hívhatja a Biblia az isteni jogarnak, például A kivonulás könyvében. Garfinkel úgy véli, hogy a hatalmas szobrok azért nem maradhattak fenn, mert romlandó anyagból, így fából készültek, vagy nemesfémekkel és drágakövekkel díszítették őket, ami vonzotta a tolvajokat.