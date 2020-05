Az amerikaiak negyede nem kér a koronavírus védőoltásból

Ahogy lassan 5 millió felé halad a koronavírusos megbetegedések száma világszerte, egyre sürgetőbb, hogy elkészüljön a védőoltás, ami egyelőre sajnos még a kanyarban sincs. Ahhoz, hogy a veszélyhelyzet teljesen elmúljon, két dologra lenne szükség: vagy egy természetes immunitásra, amiről azt sem tudjuk, hogy lehetséges-e egyáltalán, vagy pedig a védőoltásra, amire leghamarabb szakértők szerint jövő év végén lehet számítani. Az amerikaiak azonban már most nem kérnek a még el sem készült vakcinából: egy friss felmérés szerint az egynegyedük nem is biztos, hogy beoltatná magát – írja az IFL Science.

A Reuters és az Ipsos közös kérdőíve szerint ennek a negyednek a fele aggódik, hogy a vakcinát olyan gyorsan fejlesztik ki, hogy az nem lesz elég biztonságos. Több mint 40 százalékuk úgy vélekedik, hogy a vakcina veszélyesebb, mint maga a betegség.

Ez az út egy védőoltás kifejlesztéséig Többféle védőoltás létezik, és a kifejlesztésük igencsak hosszadalmas folyamat.

Ez egyébként nem olyan nagy csoda: az oltásellenesség a közösségi média korában minden korábbinál jobban erőre kapott, és úgy tűnik, mindez érinti a koronavírus-járványt is. A kérdőívből szerencsére az kiderül, hogy a válaszadók 84 százaléka úgy gondolja, hogy a komolyabb betegségekre kifejlesztett védőoltásokat be kell adatni, a kétkedők 29 százaléka pedig azt mondta, hogy ha jobban ellenőriznék a védőoltást, a koronavírus ellen is beadatná magának.

