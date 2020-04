A cukorbetegség a koronavírus egyik legkomolyabb kockázati faktora

Az eddigi tapasztalok szerint az életkor és a társuló krónikus betegségek is jelentős szerepet játszanak a koronavírus okozta betegség lefolyásában, és a fokozottan veszélyeztetett csoportok közé tartoznak a cukorbetegek is. Sokakat érintő kérdés ez, hiszen ma Magyarországon közel 800 ezer diagnosztizált diabéteszes él, 2027-re pedig becslések szerint akár minden 10. magyar küzdhet ezzel az anyagcserebetegséggel. Vajon mit tudunk eddig a COVID-19 és a diabétesz kapcsolatáról, és hogyan vészelhetik át a járványidőszakot a cukorbetegek?

Nem is olyan megdöbbentő a fenti előrejelzés, ha figyelembe vesszük, hogy a diagnosztizált cukorbetegek mellett hazánkban közel 500 ezer ember ma még nem is tud betegségéről, a diabétesz előállapotát is tekintve azonban még több ember lehet érintett. Ugyanakkor az időben felismert tünetek, a pontos diagnózis és a megfelelő kezelés megkezdése hozzásegítheti a diabéteszes betegeket ahhoz, hogy továbbra is teljes életet élhessenek. Kifejezetten fontos tehát a cukorbetegséggel kapcsolatos ismeretterjesztés, a hasznos tippek, tapasztalatok megosztása és a betegek közösségbe integrálása. Ezzel a céllal jött létre éppen 10 éve a Tartsd a szintet! mozgalom. Az alábbiakban szakértői segítséggel gyűjtöttük össze, mit tudhatunk eddig a COVID-19 és a diabétesz kapcsolatáról, illetve mire érdemes odafigyelniük a cukorbetegeknek a következő hetekben.

„Nagyon nehéz jelen pillanatban tényszerű következtetéseket levonni, hiszen csupán néhány hónapnyi tapasztalatunk van az új koronavírussal kapcsolatban. Az eddigi megbetegedések lefolyásából azt látjuk, hogy kifejezett kockázatot jelent az életkor, a súlyos esetek döntő része a 60-65 év felettieket érinti, de

úgy tűnik, ebben a szív- és érrendszer, illetve a légutak krónikus megbetegedései mellett a cukorbetegség is komoly szerepet játszhat.

A diabétesszel élők esetében nagyobb a fertőzés kockázata, és az immunválasz esetleges elégtelenségei miatt súlyosabb szövődményekkel járhat a cukorbeteg pácienseknél a koronavírus okozta megbetegedés” – mondja Dr. Jermendy György professzor, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet diabetológus főorvosa.

Életmentő szabályok – fontos a napirend és az önellenőrzés

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a koronavírus elleni védekezésben a legfontosabb szerepet az általános járványügyi szabályok betartása kap: a gyakori kézmosásra és szellőztetésre, valamint a szociális távolságtartásra vonatkozó iránymutatások követése kulcsfontosságú saját és környezetünk egészségének megóvásában. A cukorbetegek számára azonban kihívást jelenthet az izolációval járó életmód betartása, mivel állapotuk szinten tartásához nélkülözhetetlen a következetesség és a rendszeresség, a vércukorszint ingadozásának elkerülése pedig különösen fontos a járványhelyzetben. Mire érdemes figyelni az önkéntes karantén heteiben?

Először is, a lehetőségekhez képest fontos a napi életritmus változatlan megtartása, a kezelőorvos által előírt gyógyszerszedésen, adott esetben inzulinadáson túl a kiegyensúlyozott táplálkozáson át a rendszeres vércukor-önellenőrzésig bezárólag. A diétás étkezés biztosítása nehézségekbe ütközhet a kijárási korlátozások miatt, ezért érdemes előre gondolkodni, adott esetben már hétvégén megtervezni a következő heti menüt. A napi mozgásigényről sem szabad megfeledkezni, legyen a napirend fix pontja egy-egy 30 perces könnyű torna, otthoni körülmények között. Azokra a tényezőkre kell tehát fokozottan odafigyelni, melyek eddig is hozzájárultak a kiegyensúlyozott kezeléshez, de most még fontosabb a betegség megfelelő karbantartása.

Segít a digitális orvoslás és a rendszeres konzultáció

Az ideális vércukorszint megtartásának egyik legfontosabb alapköve a folyamatos és gondos orvos-beteg kommunikáció és az értékek alakulásának megfelelő reaktív kezelés. Mivel a személyes ambuláns szakellátás a járványidőszakban csak sürgősségi esetekben vehető igénybe, a telemedicinás megoldások biztosíthatják a rendszeres konzultáció lehetőségét. Habár már 10 éve érhető el ingyenesen mind a cukorbetegek, mind az őket kezelő szakemberek számára, a 77 Elektronika Kft. által fejlesztett és működtetett Dcont eNAPLÓ rendszer és a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazás, ez a lehetőség most minden eddiginél fontosabb támogatást nyújt a mindennapokban. A betegek online rögzíthetik vércukorszint-adataikat, az elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, a bevitt inzulin mennyiségét, valamint az általuk végzett fizikai aktivitást is. Az adatokat az eNAPLÓban átlátható táblázatok és könnyen értelmezhető grafikonok formájában is megtekinthetik a betegek, a legfontosabb lépés pedig ezután következik: lehetőségük van az információkat megosztani az interneten keresztül szakorvosukkal, aki így naprakészen és biztonságosan segíthet

személyes találkozás nélkül is a megfelelő terápia folytatásában.

„Összességében tehát nagyon fontos, hogy a cukorbetegek betartsák az általános szabályokat, kerüljék a közösséget és a tömeget, maradjanak az otthonuk biztonságában. Emellett továbbra is törekedjenek a kiegyensúlyozott napirend fenntartására, a rendszeres vércukor-önellenőrzésre, illetve folyamatosan tartsák a kapcsolatot kezelőorvosukkal a modern eszközök segítségével. Amennyiben náthás tüneteket, felső légúti hurutot, köhögést, hőemelkedést vagy lázat tapasztalnak, egyeztessenek háziorvosukkal telefonon” – hangsúlyozza Prof. Dr. Jermendy György.