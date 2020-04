A vártnál több lehet a koronavírusos eset

Szakértők egy csoportja 3300 embert vizsgált meg a kaliforniai Santa Clara megyében – írja a Live Science. Az eredmények alapján a régió lakosságának 2,5-4,2 százaléka lehet COVID-19-fertőzött,

ez a vizsgálatig rögzített esetszám 50-85-szöröse.

A kutatók szerológiai teszttel, azaz az antitestek keresésével mérték fel a fertőzöttséget. Eran Bendavid, a Stanford Egyetem munkatársa és csapata 50 embernél mutatták ki a koronavírust, az adatok alapján pedig arra következtettek, hogy a kétmilliós megyében 48-81 ezer fertőzött lehetett április 4-én. A hivatalos szám ekkor csak mintegy ezer volt.

Fontos kiemelni, hogy a tanulmányt több szakmai kritika is érte, a kutatásban például olyan tesztet használtak, melyet az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem hagyott jóvá. Elképzelhető, hogy a vizsgálati módszer miatt több hamis pozitív eredmény is született. Más kutatók ugyanakkor úgy gondolják, hogy a friss eredmények is csupán alsó becslést jelenthetnek, és Santa Clara megyében ennél is több a fertőzött.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tanulmányban kifejezetten erre a térségre koncentráltak, más régiókban egészen más lehet a különbség az észlelt és a tényleges esetek száma között. A vizsgálat mindenesetre újabb bizonyíték arra, hogy széles körű tesztelés nélkül nem lehet átfogó képet kapni a járványról.