Antibiotikum készülhet a kannabiszból

A kannabigerol (CBG) a kannabisz egy nem pszichoaktív hatóanyaga, azt már tudjuk róla, hogy vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Most azonban a kanadai McMaster Egyetem kutatásából kiderült, hogy antibakteriális tulajdonságokat is rejthet, méghozzá olyan erősöket, hogy a jelenlegi rezisztens baktériumok ellen is hatásos lehet – írja az IFL Science.

A kutatók állatkísérleteken tesztelték, hogy vajon a kannabigerol hatásos-e az egyik leggyakoribb, súlyos kórházi fertőzéseket okozó baktérium, a Staphylococcus aureus (MRSA) ellen. Kiderült, hogy legalább

annyira hatékony, mint az erős antibiotikum, a Vankomicin, és később akár fel lehet használni kezeléseknél is.

Az ACS Infectious Diseases tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók a Cannabis sativa növényből kinyert 18 molekulát vizsgálták, köztük a CBD-t és a pszichoaktív THC-t is. A CBG mutatott ígéretes eredményeket, így ezzel folytatták a kutatásokat.

CBG titka abban rejlik, hogy megtámadja a baktérium sejtmembránját, így az nem tud biofilmet képezni. A biofilm vagy biohártya mikroorganizmusok egy felületen összetapadt, egybefüggő bevonatot képező sejtjeiből áll. Ez az első alkalom, hogy úgynevezett Gram-negatív baktériumokon is sikerrel alkalmazták a CBG-kezelést, ami olyan baktériumokat is jelent, mint az E. coli.

Az eredmények azonban azt is mutatják, hogy a CBG képes egészséges sejtek membránjait is megtámadni, így, mielőtt az orvostudományban is alkalmazzák, még meg kell oldani, hogy a vegyület az egészséges sejteket ne bántsa. A következő lépés az lesz, hogy ezt a káros hatást kiküszöböljék a vegyületben.