A kannabisz újabb hatóanyagát azonosították

A kannabisz egy újabb vegyületét azonosították, amely jóval erősebb lehet a marihuána pszichoaktív hatóanyagánál, a THC-nál – számol be a CNN. A most felfedezett kannabinoid a tetrahidrokannabiforol (THCP) nevet kapta. A kutatók egy másik vegyületet is kimutattak, ez a CBDP, amely a gyulladásgátló, antioxidáns és görcsoldó CBD-vel állhat rokonságban.

A szakértők az FM2 nevű olasz orvosi kannabiszból vonták ki az anyagokat.

A THCP képes az emberi endokannabinoid-rendszerben található kannabinoidreceptorokhoz kapcsolódni. A rendszer számos területet, így az alvást, az étvágyat, a gyulladást és a fájdalomérzetet szabályozza. A THCP 33-szor erősebben kapcsolódik a receptorokhoz, mint a THC. Cinzia Citti, a Modenai Egyetem munkatársa és kollégái úgy vélik, hogy a felfedezés magyarázatot adhat arra, hogy egyes marihuánák miért váltanak ki erőseb hatást, mint ami a THC-tartalmuk alapján elvárható lenne.

A THCP hét atomból álló láncot alkot, a természetben ötnél több atomot tartalmazó kannabinoidot eddig nem találtak. A vegyületet kifejezetten nehéz izolálni és tanulmányozni, ennek ellenére tovább kell folytatni a vizsgálatát, hogy jobban felmérhessék a hatásait.