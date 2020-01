Zöld kölyke született egy kutyának

A Haywood megyei Shana Stamey fehér juhászkutyájának, Gypsynek péntek reggelre nyolc kölyke jött világra – írja az MTI. A háromórás vajúdás simán folyt, amíg a negyedik kiskutya, egy kicsi, limezöld bundájú kölyök elő nem bújt. „Ijesztő volt. De mindegyik kutya egészséges” – mondta el a Stamey a helyi lapoknak.

A szakértők szerint van magyarázat a kutyakölyök különös színére. Valószínű, hogy a vemhesség alatt Gypsy gyomrából származó folyadék szennyezhette be a magzat fehér szőrét – magyarázta Suzanne Cianciulli, a waynesville-i állatkórház igazgatója. A rendszeres fürdetés és az anyaállat nyalogatása várhatóan néhány hét alatt elhalványítja Hulk különleges színét.

