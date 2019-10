Zöld kiskutya született Németországban

A némertországi Wermelskirchenben érdekes kiskutya született a minap: a golden retriever kölyök nem fehéres, hanem zöldes színnel jött a világra. A kutyák gazdája, Joanna Justice a DPA hírügynökségnek elmondta, hogy először nagyon megijedt a kölyök láttán, de aztán rájött, hogy nincs semmi baja, és megnyugodott.

A kiskutyát Mojitónak nevezték el az alkoholos koktél mentájának zöldje miatt.

A DPA által megkérdezett állatorvos elmondta: egyáltalán nem olyan ritka, hogy zöld kutya szülessen, mint gondolnánk, de általában a fehér szőrű fajoknál jellemző inkább, hiszen ezen jobban meglátszik az elszíneződés. Nem marad azonban így a kölyök: néhány hét alatt az anyja lenyalogatja róla a színt, és ő is fehér lesz.

A litter of Great Dane puppies born in Colorado featured one unusual addition — a green puppy.

READ MORE: https://t.co/KFUypAjLpz pic.twitter.com/HmJFJuKKTQ

— Globalnews.ca (@globalnews) October 23, 2019