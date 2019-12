Óriási vita alakult ki egy vizuális illúzió miatt

Furcsa optikai illúzió foglalkoztatja a közösségi oldalak felhasználóit – írja az IFLScience. Az eredetileg a TikTokra feltöltött felvételen egy ember látható a hóban, amint egy épület és a kamerázó között hintázik.

A videót már több mint 162 ezren lájkolták.

A felvételen első ránézésre nincs semmi különös, mégis komoly vita alakult ki körülötte. Egyes felhasználók szerint ugyanis a videón látható személy az épület felé, míg mások szerint a kamerázó felé hintázik.

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd

Olyanok is akadnak, akik mindkét lehetőséget látják. Az egyik felhasználó nyilakkal jelölte meg a képen, hogy hogyan érzékelhető a két ellentétes irány.

This is a super cool perspective thing, I can see it both ways…

1st pic- looks like they’re swinging towards the building

2nd pic- swinging toward camera which is actually correct cuz you can see the bars of the swing are in front of them rather than behind (circled) https://t.co/qNUPoWcbJi pic.twitter.com/sq7KkPpwq0

— 🦑ɐɹɐS🦑Sara🦑 (@sara_nromero) 2019. december 24.