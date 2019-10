Ezek azok a nagyvállalatok, amik miatt műanyagba fulladunk

A Coca-Cola felelős a világon a legtöbb műanyag hulladékért – derül ki egy friss jelentésből, mely globális szinten méri fel a vállalatok műanyagszennyezését. A felmérést a Break Free From Plastic-mozgalom végezte, melynek a Greenpeace is része. Az 51 országban 484 szemétszedő akció márkavizsgálatából kiderül:

a szemét legnagyobb részét a Coca-Cola, a Nestlé és a PepsiCo csomagolóanyagai teszik ki.

A Greenpeace Magyarország azt várja a magyar kormánytól, hogy ne halogassa tovább az intézkedéseket: hazai szinten lépjen fel a cégek okozta műanyagáradat ellen.

Majdnem félmillió műanyagdarabot szedtek össze

6 kontinens mintegy 50 országában több mint 72 000 aktivista vett részt szeptemberben a Break Free From Plastic-mozgalom által második éve meghirdetett szemétgyűjtési akcióban, ahol összesen 476 423 darab műanyaghulladékot szedtek össze. A kezdeményezés célja, hogy a begyűjtött szemét vizsgálata alapján feltárja: mely nagyvállalatok járulnak leginkább hozzá a Földet elárasztó műanyagszennyezéshez.

A Fülöp-szigeteki Greenpeace-iroda által koordinált 2019-es jelentés eredményei azt mutatják, hogy a tavalyi évhez hasonlóan még mindig a Coca-Cola felelős a legtöbb műanyag hulladék előállításáért – 37 országban összesen 11 732 olyan műanyagdarabot gyűjtöttek be, mely a közismert világcéghez köthető.

Idén a márkavizsgálatban a Nestlé végzett a második, a PepsiCo a harmadik helyen. A lista első tíz helyén szerepel még sorrendben a Mondelēz International, az Unilever, a Mars, a Procter & Gamble, a Colgate-Palmolive, a Philip Morris, és a Chupa Chups-nyalókákat is gyártó Perfetti Van Melle.

A márkavizsgálatból kiderül: a környezetben leggyakrabban előforduló műanyag szemét zömét a zacskók és a PET-palackok adják.

„A jelentés azt támasztja alá, hogy a cégeknek sürgősen cselekedniük kell, hogy megállítsák az általuk előidézett műanyagválságot. Azzal, hogy továbbra is az egyszer használatos csomagolóanyagokra támaszkodnak, csak még több eldobható műanyag kerül ki a környezetbe. Az újrahasznosítás nem megoldás erre a problémára. A Break Free From Plastic 1800 tagszervezete arra szólítja fel a nagyvállalatokat, hogy sürgősen csökkentsék az egyszer használatos műanyagok gyártását, és találjanak olyan innovatív megoldásokat, melyek nem termelnek szemetet” – mondta Von Hernandez, a Break Free From Plastic-mozgalom globális koordinátora.

Álmegoldások a krízis elhárítására

A műanyagszennyezéshez leginkább hozzájáruló vállalatok – a Coca-Cola, a Nestlé és a PepsiCo – többnyire eddig csak álmegoldásokat ajánlottak a műanyagválság felszámolására.

„Ezek a nagyvállalatok rendre olyan ígéretekkel állnak elő, mint a műanyag csomagolás papírral vagy bioműanyaggal való kiváltása. Ez továbbra is az eldobható kultúrát erősíti, nem pedig egy fenntartható, az újrahasználaton alapuló gazdaságot támogat, ezzel tovább halmozva a szeméthegyeket. Arról nem beszélve, hogy a valaha eddig összesen előállított műanyagnak csupán a 9%-át hasznosították újra világszinten: a többi égetőben, hulladéklerakóban vagy a természetben végezte” – nyilatkozta Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője.

A vállalatok álmegoldásaival szemben a Greenpeace az újratöltést és újrahasználatot elősegítő valódi megoldásokat támogatja. Ezek a rövid életű, eldobható termékek és csomagolóanyagok helyett fenntartható, többször használatos rendszerekre épülnek: nejlonszatyor helyett vászontáska, PET-palackok helyett betétdíjas rendszer, eldobható ételhordó dobozok helyett többször használható tárolóedény. Ezeknek a megoldásoknak a társadalmi támogatottsága is egyre nő.

Egy 2018 végi reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a budapestiek 75%-a a betétdíjas, visszaváltható palackokat választaná az egyszer használatos palackok helyett. Az egyszer használatos műanyag szatyrok betiltását követelő, a Greenpeace-petíciót pedig már több mint 200 ezren írták alá.

A világ számos pontján találunk sikeres és innovatív kezdeményezéseket a műanyaglábnyom csökkentésére. A 2013-ban a Haijan tájfun által sújtott Fülöp-szigeteki Tacloban városa például egy helyi civil szervezettel együttműködve elindította hulladékmentes programját. Csak Európában már több mint 400 város kötelezte el magát a nulla hulladék-stratégia mellett. Az Európai Unióhoz velünk egy időben csatlakozó Szlovénia pedig a kitűzött 2020-as dátumhoz képest négy évvel korábban érte el az uniós újrahasznosítási célokat, sőt az ország fővárosa, Ljubljana már meg is haladta azt.

A Greenpeace azt várja a hazai döntéshozóktól, hogy:

vezessenek be sürgősen tilalmakat az egyszer használatos termékek és csomagolóanyagok használatára (pl. az egyszer használatos műanyag zacskók betiltása);

jelentősen növeljék minden egyutas csomagolóanyag, különösen a nem újrahasznosítható fajták környezetvédelmi termékdíját.

Ezek által Magyarország is hatékonyan fel tudna lépni az erőforrás-pazarló, az élővilágot elpusztító és a mindent elszennyező egyszer használatos termékek és csomagolóanyagok ellen.

Főkép: Djuli Pamungkas / Greenpeace