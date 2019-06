Először készült fotó a titokzatos ragadozóról

Juan de Roux kolumbiai mérnök kivételes élőlényre bukkant fürdőszobájában – írja az IFLScience. Az apró ragadozóval 2011-ben találkozott, a példányról készített képet viszont évekkel később töltötte fel az iNaturalist természettudományi projekt oldalára.

De Roux először azt gondolta, hogy egy hosszú farkú menyétet örökített meg, de a biztonság kedvéért kikérte a szakértők véleményét is. Hector Ramirez és Bruce Patterson egy 2014-es tanulmányban arra jutottak, hogy az állat egy ritka kolumbiai menyét volt, Ramirez és de Roux most újabb publikációban erősítette meg az észlelést.

An iNaturalist submission the first known photograph of a living Colombian #Weasel. Read the paper here! #citizenscience #nature #communityscience #animals #wildlife #colombiahttps://t.co/KnlXkRwQkC pic.twitter.com/yxv8OpKejU

— iNaturalist (@inaturalist) 2019. május 23.