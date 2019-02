Lassan megváltozik a bolygónk színe

A klímaváltozás még az óceánok és tengerek színét is megváltoztatja - szakértők szerint sokkal kékebbé válhatnak, mint amilyenek most, ami a fitoplanktonok számának csökkenésével magyarázható.

A világóceán több mint 50 százaléka megváltoztathatja a színét az elkövetkezendő 70-80 évben – derült ki egy amerikai kutatásból, amely a tengerekben található fitoplanktonok számát elemezte. A Massachusetts-i Műszaki Intézet (Massachusetts Institute of Technology) kutatói rájöttek, hogy a klímaváltozás miatt a fitoplanktonok száma úgy változik majd meg a vizekben, hogy az már-már szemmel láthatóan kékebbé teszi a vizet – ha azonban a tengerparton élők nem is veszik majd észre a változást,

az biztos, hogy a műholdas képeken érzékelhető lesz.

A fitoplanktonok szabad szemmel jórészt nem látható élőlények, viszont ha elég nagy mennyiségben vannak jelen a vízben, zöldesre színezik azt. A fitoplanktonok a vízi, elsősorban az óceáni tápláléklánc nélkülözhetetlen résztvevői, emellett fontos szerepük van a Föld légkörének oxigénháztartásában is.

Magától értetődik tehát, hogy ha a fitoplanktonok száma csökkenni kezd a világtengerben, akkor az a színén is meglátszik majd – ez fog történni a következő néhány évtizedben, hiszen a globális felmelegedés és az ezzel együtt melegedő óceánok hatására csökken ezen élőlények száma. Az MIT kutatói szerint ez 2100-ra olyan mértékű csökkenést jelent majd, amivel még annak is megvan az esélye, hogy szabad szemmel láthatóvá váljon az óceánok színváltozása. De ha ez nem is történik meg, az biztos, hogy a műholdképeken látható lesz az eredmény: a kék bolygó még ennél is kékebb lesz.

Az MIT kutatói ráadásul nagyon optimistán számoltak: azt a helyzetet vették alapul, hogy minden egyes ország betartja a párizsi klímaegyezményben vállalt kötelezettségeit. A 2100-as állapotokat már ehhez az egyre kevésbé reális állapothoz képest számolták – írja a BBC.

A fitoplanktonok számának változása persze nemcsak az óceánok színére hat: az egész sósvízi tápláléklánc megváltozhat, ha a számuk drámaian lecsökken.