Újabb sertéspestises eseteket találtak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tiszavasvári külterületében egy kilőtt és egy elpusztulva azonosított vaddisznóban mutatta ki az afrikai sertéspestist (ASP).

Borsodban is találtak egy afrikai sertéspestises vaddisznót

A Nébih laboratóriuma december 6-án vizsgálta meg a tetemekből vett mintákat – írja az MTI.

A hivatal közleménye szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcal település külterületén október 2-án találtak egy elhullott vaddisznót, az állat későbbi vizsgálata pedig felfedte, hogy a példány ASP-vel fertőződött.

Ezt követően az országos főállatorvos az érintett területet fertőzötté nyilvánította.

Az országos főállatorvos által fertőzöttként megjelölt területhez hozzátartozik Tiszavasvári külterülete is.

Az afrikai sertéspestis Európa több országát is fenyegeti, a legsúlyosabb helyzet Romániában alakult ki, igaz, hazánkban is több területen kimutatták már a vírust. A betegség a vaddisznók között könnyen terjed, az állatok pedig a házi állományt is képesek megfertőzni. Éppen ezért a vad gyérítése kiemelten fontos a vírus elleni védekezésben.

A kérdéssel, hogy a betegség hogyan juthatott el Magyarországra, ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Kiemelt fotó: Pixabay