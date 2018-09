Több ezer rovart, skorpiót és pókot loptak el, halálosan veszélyeseket is

Valószínűleg a philadelphiai araknofóbok rémálma vált valóra azzal, hogy a helyi Insectarium and Butterfly Pavilion múzeumból több mint 7000 élőlényt loptak el tolvajok. Ez a múzeum gyűjteményének 90 százalékát jelenti, és a nagy szám miatt nem is olyan meglepő, hogy köztük több rendkívül veszélyes fajból származó élőlény is van. A hatszemű homoki pók például olyan mérget juttat megcsípett áldozatába, ami a testének 25 százalékát képes elrohasztani.

If you see this 6-eyed sand spider that is highly venomous, please let the Philadelphia insectarium know. The spider, along with 7,000 other creepy-crawlies, have gone missing. https://t.co/EECNYfsUom pic.twitter.com/pPF15IPSG7

— MotherNatureNetwork (@MotherNatureNet) September 5, 2018