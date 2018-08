A kardszárnyú delfin nem gyászolja tovább halott borját

Arról mi is beszámoltunk, hogy J35 és Tahlequah néven is futó nőstény kardszárnyú delfin, vagyis orka legalább tizenhét napig, több mint 1600 kilométeren át hurcolta magával halott borját. Most viszont elhagyta, véget ért a gyászidőszak, és az egyik kutató látta, hogy az utódját elvesztő orka már jól van, boldogan úszik, és enni is tudott.

J35 ma boldogan úszott el az ablakom előtt több társával, életvidámnak és egészségesnek tűnt

– mondta a Ken Balcomb, az amerikai Bálnakutató Központ elnöke a Seattle Times-nak.

Tahlequah akár két borjat is elveszthetett, mióta 2010-ben világra hozott egy hím gyilkos bálnát, és az sem rendkívüli, hogy ilyen mélyen gyászolja a halott utódot. A delfineknél, bálnáknál, elefántoknál vagy az őzeknél nagyon erős a gyász folyamata, az orkák agyának érzelmekért felelős területe nagyon összetett és fejlett.

A kiemelt kép illusztráció: Yuri SmityukTASS via Getty Images