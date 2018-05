Így szól a Tejútrendszer zenéje

Egy amerikai kutató a galaxisunkban forgó gáz alapján alkotott meg egy instrumentális számot, a Milky Way Blues-t. Maga a zene nem egy slágergyanús darab, de így is jól szemlélteti, miként kavarog a gáz a Tejútrendszerben.

A zenét Greg Salvesen, Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem munkatársa hozta létre – számol be az IFLScience. A szakértő a számot az Astronomy Sound of the Month (AstroSoM) projekt keretein készítette, melynek célja különböző zenék komponálása valódi csillagászati adatok alapján.

Az AstroSoM feltárja, hogy a hang miként egészítheti ki a hagyományosabb csillagászati ​​adatelemzést

– mondta Salvesen.

A kutató az egyes gázok sebessége alapján alkotta meg a Milky Way Blues-t. A szám mellé készített videón a Tejútrendszer látható felülnézetből, a sárga csillag pedig a Föld helyét jelöli.

Salvesen különböző rádióteleszkópok adatait használta fel. A bolygónkból kiinduló szakaszok azt mutatják, hogy az érintett hanghoz tartozó adat begyűjtésekor a távcső éppen merre nézett. A szakaszokon megjelenő körök az adott területen megfigyelt gázok mozgását jelölik: a közeledő tömeget kék, a távolodót pedig vörös szín szimbolizálja.

A zenéhez a kutató ötfokú hangsort használt. A különböző hangszerek a gáz más-más fázisait jelölik: az akusztikus basszus az atomi, a fa ütőshangszer és a zongora a molekuláris, a szaxofon pedig az ionizált fázist mutatja.

Amit hallani, az a galaxisunkban található gáz forgása vagy mozgása

– nyilatkozta Salvesen.

A szakértő egyébként nem először alkotott zenét csillagászati adatok alapján, ide kattintva Salvesen további számait is meghallgathatja.

(Kiemelt kép: Thinkstock)