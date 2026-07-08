Július 7-én hivatalosan is pályára állt a világ első nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja – írja a Space.com. A floridai City Labs által épített BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) műholdját a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról bocsátották fel a SpaceX Falcon 9 rakétájának segítségével, amely összesen 81 hasznos terhet szállított.

A BOHR lévén a City Labs első alkalommal teszteli az űrben saját fejlesztésű NanoTritium bétavoltaikus mikroáramforrását. Ellentétben a NASA Voyager szondáival – amelyek radioizotópos termoelektromos generátora (RTG) plutóniumot használnak és hőből termelnek energiát –, a City Labs NanoTritium eszköze a trícium radioaktív bomlása során kibocsátott béta-részecskéket (elektronokat) hasznosítja. Ezeket egy félvezető segítségével közvetlenül, mozgó alkatrészek vagy hőtermelés nélkül alakítja elektromos árammá.

Ez egy történelmi lépés az űrben hasznosítható kereskedelmi atomenergia számára

– mondta Peter Cabauy, a City Labs vezérigazgatója egy nyilatkozatban.

Habár azt a cég is elismerte, hogy a tríciummag valójában nem a BOHR energiaforrása – a Cubesat általános működéséhez továbbra is a napenergiára támaszkodik –, a City Labs technológiája segíthet olyan járművek létrehozásában, amelyek képesek olyan helyeket feltérképezni, ahol a jelenlegi űrhajók nem tudnak hosszú ideig működni, például a Hold tartósan árnyékos területeit.

A City Labs abban reménykedik, hogy a küldetés sikere utat nyithat további nukleáris műholdak számára, amelyek támogathatják a nemzetvédelmet, valamint a magán űrmissziókat. „A BOHR bizonyítja, hogy a biztonságos, kompakt és hatóságilag jóváhagyott nukleáris energiarendszerek készen állnak a rutinszerű kereskedelmi telepítésre” – mondta Cabauy.