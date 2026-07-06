Új nyomógombos Nokiákat dobnak piacra, de az MI nem hiányzik belőlük

A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márkanévvel: egyszerre kínál modern funkciókat, retró köntösben. A gyártó több új Nokia-telefont is leleplezett: többek közt a Nokia 200 4G-t, a 210 4G-t, a 215 4G 2nd Editiont valamint a 235 4G 2nd Editiont. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok: fel vannak szerelve egy, az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI-gombbal is – írja a hvg.

A Sikey AI által működtetett mesterségesintelligencia-funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésében is tudnak segíteni.

Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI-funkciók használatáért.

Emellett azt is közölték, hogy minden új, Nokia néven megjelenő mobil megkapja az Xpress chat-alapú videótelefonálást, amelyet a beépített előlapi VGA-kamerával lehet használni. A minőség tehát minden bizonnyal elég idejétmúlt lesz.

A telefonok az S30+ operációs rendszert futtatják, az akkumulátor mérete pedig 1450 mAh-os. A készülékek támogatják a Bluetooth 5.0-át, van jack-csatlakozójuk, és USB-C-porton keresztül lehet tölteni. Végül pedig nem maradhat ki a beépített FM-rádió sem.